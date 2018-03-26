«Самым главным вопросом во время моей работы в Азербайджане было улучшение и развитие отношений».

Как сообщает АПА, об этом заявил посол США в Азербайджане Роберт Секута, который в ближайшие дни покинет Азербайджан.

Он отметил, сколько бы работы не было выполнено в дипломатической сфере, всегда есть возможности для большей работы: «Можно увидеть, что оба народа лучше понимают друг друга и еще лучше сотрудничают. Каждый член моей семьи любил и был привязан к Азербайджану. Мы обязательно приедем в Азербайджан еще. Как человек, который три года играл роль в развитии двусторонних отношений, меня глубоко интересует развитие этих отношений».

Minval.az