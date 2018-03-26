В сети появилось видео с камер наблюдения с предположительно началом пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.
На кадрах видно, как люди бегут в момент сильного задымления. Некоторые из них выводят детей.
Minval.az
Дата: 2018/03/26 15:51
Раздел: Видео
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