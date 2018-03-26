Ученные заявили, что голод может встать на замену медицинским обезболивающим препаратам, сообщает портал VistaNews.

Как выяснилось, нейрофизиологи не ожидали, что чувство голода сможет повлиять на физическую боль и сделать её практически неощутимой. После экспериментов над мышами выяснилось, что нехватка пищи сделала нескольких грызунов безразличными к ушибам на лапе, которую они повредили перед началом опытов.

AgRP-нейроны — клетки особой части гипоталамуса, одного из отделов мозга, притупляли боль. Эмбер Алхадефф со своей группой открыл эту взаимосвязь случайно. Они подвергли нейроны грызунов неким ретровирусам, заставившим клетки «включаться» и «выключаться» при облучении светом.

Следующая задача ученых выяснить, есть ли похожая цепочка нейронов в человеческом мозге и поможет ли её активация блокировать чувство боли.

Minval.az