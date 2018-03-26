Саудовская Аравия обладает 5% мировых запасов урана, сообщает арабская служба CNBC со ссылкой на заявление наследного принца Мухаммеда бин Салмана аль Сауда.

По его словам, «не использовать эти ресурсы — равносильно неиспользованию нефти».

Наследный принц заявил о необходимости создания собственных мощностей по обогащению урана и его использованию, что стало бы альтернативой его закупкам за рубежом.

При этом Мухаммед бин Салман отметил, что США призывают Саудовскую Аравию к созданию правовой базы, которая бы воспрепятствовала использованию обогащенного урана не в мирных целях.

CNBC напоминает, что в настоящее время королевство работает над программой создания собственной атомной электроэнергетики. Согласно планам страны, строительство атомных реакторов должно начаться в конце текущего года, а в настоящее время Саудовская Аравия активно ищет инвесторов для проекта.

Геологическая служба Saudi Geological Survey (SGS, входит в состав министерства нефти и минеральных ресурсов — ред.) в конце прошлого года приступила к изучению и оценке запасов природного урана и тория, залежи которых разбросаны в девяти различных районах страны.

По данным Всемирной ядерной ассоциации (World Nuclear Association) на 2015 год, из общих мировых запасов урана в объеме 5,7 млн тонн, по 5% приходилось на Нигер, Бразилию, КНР и Намибию.

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