Польские СМИ сообщили в понедельник, что сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали подозреваемого в разведывательной деятельности в пользу России, передает РИА Новости.

«Агентство внутренней безопасности задержало подозреваемого в разведывательной деятельности в пользу России», — сообщает Польское телевидение.

Телеканал утверждает, что задержанный «интересовался деятельностью министерства энергетики» Польши и поддерживал контакты с «офицерами разведки, действующими под дипломатическим прикрытием».

В свою очередь портал Wirtualna Polska пишет, что подозреваемого зовут Марек В., он являлся сотрудником министерства энергетики. Другие подробности о личности задержанного не сообщаются.

Minval.az