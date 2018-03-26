ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) летом 2018 года начнет выполнение полетов в Ленкорань из московского аэропорта «Внуково», сообщили Minval.az в пресс-службе авиакомпании.

«Аэропорт «Внуково» в летнем расписании, которое будет действовать с 25 марта по 27 октября 2018 года, планирует обслужить 15,38 млн человек. Более 9,44 млн человек будет перевезено внутренними рейсами через «Внуково», 5,94 млн пассажиров — международными. Наибольшее количество пассажиров в летнем сезоне 2018 года планируется обслужить в июле и августе, следом идут немногим уступающие им по интенсивности и объему перевозок июнь и сентябрь», — сообщил аэропорт.

Кроме того, этим летом «Внуково» планирует начать сотрудничество «с тремя новыми партнерами», с какими именно, в сообщении не указано. При этом греческая компания Ellinair возобновит регулярные рейсы из «Внуково» в Салоники, Ираклион, Родос и Кавалу, тунисская Nouvelair Tunisie — в Джербу, Энфиду, Монастир. Turkish Airlines запланировала «заметное повышение интенсивности» рейсов в курортную Анталью.

«В летнем расписании авиакомпании «Победа» появятся новые направления из «Внуково» в Анталью, Берлин, Бордо, Венецию, Лейпциг, Стамбул, Минеральные Воды и другие города. «Азербайджанские авиалинии» начнут полеты в Ленкорань, авиакомпания BulAir — в Варну», — говорится в информации.

В 2017 году «Внуково» обслужило 18,12 млн человек. Таким образом, в летнем расписании этого года аэропорт планирует обслужить около 85% всего прошлогоднего пассажиропотока. По итогам 2018 года «Внуково» намерен обслужить 18,5 млн человек, говорил в феврале его гендиректор Василий Александров.

Minval.az