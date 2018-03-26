В Баку и на Абшеронском полуострове 27 марта ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Согласно сообщению Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, северный ветер днем сменится умеренным юго-западным ветром. Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 6-8, днем 13-18 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 6-8, днем 15-17 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы, 761 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80%, а днем 65-55%.

В районах осадки не ожидаются. Ночью температура воздуха составит 5-10, днем 18-23 градусов тепла, в горах ночью ожидается 1-6, днем 13-18 градусов тепла.

Minval.az