Военная операция, которую начнет азербайджанская армия, приведет к полному разгрому ВС Армении и обернется неизбежной трагедией армянского народа.

Как передает Тренд, об этом сказал заместитель министра обороны Азербайджана генерал-лейтенант Керим Велиев, комментируя последнее интервью начальника Генштаба ВС Армении Мовсеса Акопяна.

Замминистра отметил, что, делая подобные безответственные заявления, руководство армянских вооруженных сил продолжает обманывать армянский народ, который утратил веру в будущее.

«Всем известно, что в одном из своих выступлений президент Армении Серж Саргсян для того, чтобы оправдать свою безуспешность признался, что в ходе апрельских боев они воевали вооружениями и техникой, произведенной в 80-х годах прошлого века», — отметил Велиев.

Minval.az