Израильская полиция допрашивает премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху в рамках расследования дела о коррупционных взаимоотношений его приближенных с руководством крупнейшей в стране телекоммуникационной компании «Безек», передает местное телевидение.

Глава правительства не является фигурантом так называемого «дела 4000», но считает его продолжением гонений на себя лично. Следователи ищут доказательства того, что чиновники продвигали интересы «Безек» в обмен на благосклонное освещение деятельности Нетаньяху на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе Walla.

«Допрос Нетаньяху начался в понедельник утром в его резиденции на улице Бальфур в Иерусалиме», — говорится в сообщении. Параллельно с премьер-министром на допрос, по данным телеканала, вызваны его супруга Сара и сын Яир.

Фигурантами дела выступают бывший пресс-секретарь Нетаньяху Нир Хефец, экс-генеральный директор министерства связи Шломо Филбер, владелец «Безек» Шауля Элович вместе с женой, сыном и несколькими подчиненными. Хефец и Филбер заключили сделку со следствием, получив статус «государственных свидетелей» и согласившись предоставить всю имеющуюся у них информацию в обмен на смягчение обвинений.

«Это второй допрос четы Нетаньяху по делу 4000 и первый с тех пор, как Хефец дал показания, получив статус государственного свидетеля. Ожидается, что следователи полиции предъявят супругам Нетаньяху текстовые сообщения и записи, которые им передал Хефец», — передает телеканал

Против Хефеца также выдвинуты подозрения в том, что он пытался предложить одной из судей назначение на должность генпрокурора и юридического советника правительства в обмен на закрытие дела против супруги Нетаньяху Сары, которой инкриминируется неправомерное использование бюджетных средств на заказы ресторанной еды и услуг кейтеринга.

Сам Нетаньяху проходит подозреваемым по двум другим уголовным делам, которые полиция в прошлом месяце передала в прокуратуру с рекомендацией предъявить главе кабинета обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.

Так называемое «дело 1000» касается подозрений в получении Нетаньяху дорогостоящих подарков от представителей деловых кругов, суммарную стоимость которых следствие оценило почти в 300 тысяч долларов. В «деле 2000» речь идет о попытках премьер-министра договориться с владельцем одного из крупнейших в стране издательских домов «Едиот Ахронот» о благосклонном освещении деятельности правительства в обмен на принятие закона, который бы ограничивал возможности основного конкурента — бесплатной ежедневной газеты «Исраэль ха-Йом».

Глава правительства настаивает на своей невиновности, выражает уверенность, что расследования против него завершатся ничем, и обещает еще многие годы руководить страной.

Minval.az