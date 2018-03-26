Подразделения военной полиции формируются на российской военной базе Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении.

Как передает РИА Новости, об этом сообщили журналистам в пресс-службе ЮВО.

Ранее для поддержания порядка на базе ВС РФ в Гюмри выделялись отдельные патрули, однако входившие в их состав военнослужащие не имели специальной подготовки. Отряды, которые создаются сегодня, будут укомплектованы специалистами, которые прошли подготовку в учебном центре военной полиции во Владикавказе.

«Для поддержания воинской дисциплины, безопасности дорожного движения и охраны объектов в Гюмрийском военном гарнизоне формируется подразделение военной полиции. Личный состав получит специальную экипировку и будет оснащен штатным вооружением, военной техникой и специальными средствами», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что подбор личного состава проводится военными психологами из офицеров, сержантов и солдат, проходящих службу по контракту. Помимо отрядов военной полиции на 102 военной базе в Гюмри, к началу летнего периода обучения российской армии планируется формирование еще одного подразделения военной полиции в Ереванском военном гарнизоне.

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