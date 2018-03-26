Согласно предварительной информации, предоставленной посольству Азербайджана в России МЧС РФ по Кемеровской области, среди погибших и раненых при пожаре в торговом центре граждан Азербайджана не было.

Об этом Report заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

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Азербайджанская сторона выясняет наличие своих граждан среди жертв и пострадавших в результате пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово (Россия).

Об этом в понедельник сообщил Trend глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Посольство Азербайджана в России и Центр управления в кризисных ситуациях министерства чрезвычайных ситуаций Азербайджана находятся в контакте с соответствующими структурами России. Дополнительная информация будет предоставлена СМИ», — сказал он.

Отметим, что пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. По последним данным, погибли 48 человек.

Minval.az