Сегодня в столице Германии Берлине состоится XIII тур турнира претендентов по шахматам.

Как передает Report, представитель Азербайджана Шахрияр Мамедъяров сыграет белыми фигурами с россиянином Александром Грищуком.

После одиннадцати туров, имея в активе 6,5 очков, оба гроссмейстера делят 3-5 места с Динон Лижэнем. Проигравший шахматист фактически потеряет шансы на победу в турнире.

Другие встречи тура:

Уэсли So (США) — Сергей Карякин (Россия)

Фабиано Каруана (США) — Левон Аронян (Армения)

Дин Лижэнь (Китай) — Владимир Крамник (Россия)

В настоящее время турнирную таблицу возглавляют Карякин и Каруана с 7 очками. Шахрияр Мамедьяров, Александр Грищук и Дин Лижэнь, каждый имея в активе по 6,5 очков, занимают 3-5 места. Крамник с 5,5 очками на 6-м месте, Аронян с 4 очками на 8-м.

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