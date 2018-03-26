Президент России Владимир Путин поддержал идею Минпромторга о разработке новой версии самолета SSJ100, это воздушное судно может заинтересовать специальный летный отряд (СЛО), а также Минобороны.

Об этом пишет в понедельник газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в авиаотрасли, аппарате правительства и администрации президента.

Новый самолет предполагает меньшее количество кресел и максимальный отказ от импортных комплектующих, включая возможную замену двигателя, отмечает издание.

Сообщается, что российский лидер согласился с выделением проекту около 85 миллиардов рублей.

По данным газеты, СЛО готов заказать десять уменьшенных SSJ100 (шесть в варианте «салон» и четыре со специальным бортовым узлом связи) на сумму 35 миллиардов рублей. Еще 30 машин может приобрести Минобороны.

В ГСС (производитель SSJ100, входит в «Сухой» — структуру ОАК. — Прим. ред.) рассчитывают и на частные заказы: по оценкам компании, потребность российского рынка в SSJ100 на 75 кресел с дальностью 1,5-2,5 тысячи километров может достичь 200-300 самолетов, зарубежного — 3 тысяч единиц.

В ГСС уточнили, что новая версия SSJ100 может выйти на рынок в конце 2022-го — начале 2023 года, но ряд источников издания в авиапроме считают эти сроки слишком оптимистичными. По их оценке, на разработку документации и строительство нескольких опытных образцов потребуется не менее восьми лет.

Minval.az