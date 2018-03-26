ПВО Саудовской Аравии перехватили и уничтожили семь запущенных сторонниками мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) из Йемена ракет, в том числе три в небе на столицей королевства.

Об этом, как передает в понедельник телеканал Sky News Arabia, заявило командование возглавляемой Эр-Риядом аравийской коалиции.

«Силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили и сбили семь баллистических ракет хуситов, — отмечается в коммюнике. — Три из них были запущены по Эр-Рияду». Альянс также обвинил шиитских мятежников во «враждебных и неизбирательных атаках против населенных гражданскими районов», а Иран — в их поддержке.

Как сообщило Саудовское агентство печати, в результате ударов погиб один и ранения поучили двое египтян. Все они проживали в доме, на который упали обломки одной из ракет.

«Ансар Аллах» подтвердило ранее запуск «нескольких ракет по целям в Саудовской Аравии». По заверениям хуситов, баллистические ракеты были нацелены на аэропорт «Король Халед», находящийся в 35 км к северу от Эр-Рияда, а также на воздушные гавани в саудовских городах Асир и Джизан, расположенных на юго-западе королевства.

В прошлом хуситы неоднократно подвергали саудовскую территорию обстрелам, в том числе баллистическими ракетами «Буркан-2». Не раз их целью становилась и столица королевства, однако каждый раз саудовским ПВО удавалось сбивать вражеские воздушные цели. Пострадавших в результате инцидентов не было.

С августа 2014 года в Йемене продолжается противостояние между легитимными с точки зрения мирового сообщества властями Йемена и мятежными формирования, которых ранее поддерживали силы, лояльные экс-президенту Али Абдалле Салеху. В наиболее активную фазу конфликт перешел с началом вторжения по просьбе действующего главы республики Абд Раббо Мансура Хади в марте 2015 года аравийской коалиции. Ситуация резко обострилась в конце ноября 2017 года, когда в Сане начались ожесточенные бои, поводом для которых стали попытки хуситов захватить ряд учреждений и объектов, находившихся под контролем сторонников Салеха. 2 декабря бывший глава государства объявил о разрыве партнерских отношений с ними, а 4 декабря был убит мятежниками.

Minval.az