Трехдневные выборы президента Египта стартуют в арабской республике в понедельник.

Как передает РИА Новости, первый тур выборов пройдет 26-28 марта. Впервые с момента свержения Хосни Мубарака в 2011 году вся нынешняя избирательная кампания прошла в спокойной обстановке — без потасовок на площади Тахрир и разгонов демонстрантов.

Бесспорным фаворитом президентской гонки является действующий президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси. Экс-глава минобороны Египта 63-летний Абдель Фаттах ас-Сиси был избран президентом страны в 2014 году, спустя год после отстранения от власти одного из лидеров исламистской ассоциации «Братья-мусульмане» Мухаммеда Мурси.

Его единственный конкурент — бизнесмен и глава малоизвестной партии «Аль-Гэд» Муса Мустафа Муса.

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