Порноактриса Сторми Дэниелс (настоящее имя Стефани Клиффорд) рассказала, что в 2011 году неизвестный угрожал ей, после того как она впервые собиралась рассказать одному из журналов о своей связи с президентом США Дональдом Трампом, передает РИА Новости.

«Я была на парковке, куда приехала на фитнес со своей маленькой дочкой. Я вынимала детское кресло (вы знаете, есть такие, в которых ребенок лежит спиной вперед) с заднего сидения, сумку с подгузниками, в общем, всякие вещи. Тут мужчина подошел ко мне и сказал: «Оставь Трампа в покое. Забудь об этом». И потом он наклонился, посмотрел на мою дочь и сказал: «Какая хорошенькая малышка. Жаль будет, если что-то случится с ее мамой», — сказала она в воскресенье в интервью телеканалу CBS.

Она утвердительно ответила на вопрос ведущего, что восприняла это как прямую угрозу. По словам женщины, она не обращалась в полицию, потому что была напугана. При этом Дэниелс выразила уверенность, что узнает угрожавшего, если увидит его вновь.

По ее словам, историю об отношениях с Трампом она собиралась поведать журналу In Touch, который предложил ей тогда за это 15 тысяч долларов. Телеканал CBS со ссылкой на двух неназванных бывших сотрудников издания сообщает, что материал так и не был выпущен, потому что после того, как репортеры обратились к Трампу за комментарием, его адвокат Майкл Коэн пригрозил им иском.

Ранее издание Wall Street Journal писало, что адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил 130 тысяч долларов Дэниелс, в рамках соглашения о неразглашении ее связи с президентом, в Белом доме эту информацию опровергли. Позже Коэн подтвердил, что заплатил Дэниелс.

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