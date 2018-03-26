На республиканском совещании по вопросам развития хлопководства, прошедшем в Барде под председательством президента Ильхама Алиева, был зачитан указ президента Азербайджанской Республики «О награждении лиц, занимающихся развитием сельского хозяйства в Азербайджанской Республике».

Президент Ильхам Алиев наградил фермеров Фатму Гусейнову, Тофига Исмаилова и Фазиля Мусаева орденом «Эмек» 1-й степени.

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26 марта в Культурном центре в Барде проходит республиканское совещание по вопросам развития хлопководства под председательством президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в фойе Культурного центра демонстрируется фотостенд, посвященный возрождению традиций, связанных с развитием хлопководства в стране, установленных национальным лидером Гейдаром Алиевым.

Глава государства выступает на республиканском совещании.

Minval.az