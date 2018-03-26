Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнование президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с пожаром в торговом центре.
Как сообщает пресс-служба главы государства, в письме Ильхама Алиева говорится:
«Уважаемый Владимир Владимирович. С глубокой скорбью воспринял известие о многочисленных человеческих жертвах в результате пожара в торговом центре в городе Кемерово.
Выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим».
Minval.az