В Каталонии в результате столкновений между полицейскими и протестующими против задержания бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона пострадали 52 человека.

Как сообщает Associated Press со ссылкой на местную полицию, ещё трое человек были задержаны.

Отмечается, что в результате произошедшего пострадали четыре полицейских.

В региональных службах скорой помощи заявили, что 46 пострадавших получили травмы в в ходе столкновений Барселоне, ещё двое — в городе Лерида.

По данным медиков, у всех пострадавших травмы лёгкой степени тяжести.

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