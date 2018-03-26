Пожар в торговом центре в Кемерово ликвидирован. Как передает «Интерфакс», об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. Источник в оперативном штабе на месте ЧС сообщил, что количество погибших возросло до 40 человек. *** В результате пожара в торговом центре в Кемерово погибли по меньшей мере 37 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб. «Общее количество погибших составляет 37 человек», — сказал агентству представитель штаба. *** По предварительным данным, число погибших в результате пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» увеличилось до 35. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

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Спасатели обнаружили тела ещё 13 человек, погибших в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Таким образом, число погибших увеличилось до 20. Об этом Лайфу сообщили в экстренных службах.

Отмечается, что погибшие были найдены в кинозале на четвёртом этаже.