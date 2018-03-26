Пожар в торговом центре в Кемерово ликвидирован.
Как передает «Интерфакс», об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
Источник в оперативном штабе на месте ЧС сообщил, что количество погибших возросло до 40 человек.
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В результате пожара в торговом центре в Кемерово погибли по меньшей мере 37 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб.
«Общее количество погибших составляет 37 человек», — сказал агентству представитель штаба.
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По предварительным данным, число погибших в результате пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» увеличилось до 35. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
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Спасатели обнаружили тела ещё 13 человек, погибших в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Таким образом, число погибших увеличилось до 20. Об этом Лайфу сообщили в экстренных службах.
Отмечается, что погибшие были найдены в кинозале на четвёртом этаже.
Ранее стало известно, что по поручению президента России Владимира Путина на место ЧП вылетел глава МЧС Владимир Пучков.
25 марта в кемеровском ТЦ произошёл пожар. В Кемеровской области в связи с произошедшим был введён режим ЧС.
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