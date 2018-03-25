Турция начала антитеррористическую операцию в иракском районе Синджар. Об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает в воскресенье «Тренд» со ссылкой на турецкие СМИ.

«Я заявлял о готовности войти в Синджар, и вот операции в этом районе уже начались. Турция ведет борьбу с террористами как внутри своих границ, так и в сопредельных государствах. Мы не стремимся к оккупации чужих земель. Для нас главное – устранить угрозу терроризма. В истории турецкой государственности никогда не было фактов оккупации и захвата чужих земель, чего не скажешь о странах Запада», — сказал Эрдоган.

Президент Турции также отметил, что с начала операции «Оливковая ветвь» на северо-западе Сирии нейтрализовано 3747 террористов.

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