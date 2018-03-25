Экс-глава каталонского женералитета Карлес Пучдемон, ранее задержанный немецкой полицией, планирует подать прошение о политическом убежище в Германии. Об этом, согласно информации «Лайфа», сообщает газета Kieler Nachrichten со ссылкой на источники в органах юстиции страны.

— Если он действительно подаст заявку, то её будет рассматривать ведомство по делам миграции, — уточнил представитель министерства внутренних дел земли Шлезвиг-Гольштейн.

При этом отмечается, что шансов на положительный ответ на прошение Пучдемона немного, так как европейский ордер на арест остаётся в приоритете.

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