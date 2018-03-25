25 марта президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках визита в Бардинский район ознакомился с условиями в Бардинском мавзолее и комплексе Торпаггала, созданными после капитальной реконструкции.

Начальник Госслужбы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры и туризма Закир Султанов проинформировал Ильхама Алиева о том, что Бардинский мавзолей был построен в 1322 году представителем архитектурной школы Аджеми Ахмедом ибн Эййюб аль-Хафизом.

Восстановительные работы были осуществлены со стороны научно-исследовательского проектного института «Азерберпа» по заказу госслужбы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры и туризма.

После ознакомления с мавзолеем была сделана памятная фотография.

Minval.az