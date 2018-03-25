Посол России в Великобритании Александр Яковенко в ответ на запросы и ноты российской стороны по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля получает от Министерства иностранных дел Великобритании только неграмотные отписки. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— На сегодняшний момент посол Российской Федерации в Лондоне получает исключительно только отписки. Мало того, эти отписки абсолютно неграмотные, — отметила Захарова в эфире телеканала «Россия-1».

При этом дипломат сказала, что её удивил «уровень работы британской стороны».

— Огромную роль здесь играет спешка — раз, — и полное отсутствие координации внутри — это два, — сказала Захарова.

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