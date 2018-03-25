25 марта Президент Азербайджанской республики в рамках визита в Бардинский район принял участие в открытии автомобильной дороги Ени Дашкенд — Умудалылар после реконструкции.

Как сообщает пресс-служба главы государства, председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал Президента Ильхама Алиева о технических параметрах новой дороги.

Сообщается, дорога объединяет 17 населенных пунктов с населением в 15 тысяч человек. Общая длина дороги составляет 25 километров, ширина проезжей части — 6 метров.

Глава государства разрезал ленту в знак открытия новой автомобильной дороги Ени Дашкенд — Умудалылар.



Minval.az