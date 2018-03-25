1 апреля – дата следующего тура чемпионата Азербайджана по боулингу

Федерация спортивного боулинга Азербайджана анонсировала проведение 7–го тура чемпионата страны совместно с боулинг-клубом ONTOP. Соревнования пройдут 1 апреля в торговом центре Гянджлик Молл. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерации Наир Алиев.

Напомним, что Федерация спортивного боулинга Азербайджана изменила регламент. В нынешнем сезоне, в отличие от прошлого, спортсмены отыграют восемь туров, а не шесть.

22 апреля в Бакинском развлекательном центре пройдет 8-й, заключительный тур, а 13 мая Федерация проведет турнир на Кубок Республики.

Отметим, что спонсорами тура станут компании Part-a-Part («Большой праздник»), AİLƏ TV, Choko Time и Az-Granata. Информационную поддержку оказывают Minval.az, ExtraTime.az, 1news.az, Sportbox.az и Kaspiy.az.

Minval.az