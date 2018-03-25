В Доме народного творчества в Архангельске состоялся праздничный концерт в честь Новруз байрамы.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе губернатора и Правительства Архангельской области, организатором мероприятия традиционно выступила региональная общественная организация «Азербайджанская диаспора Архангельской области» при поддержке областного Дома народного творчества.

Подарком для зрителей стало выступление артистов из Азербайджана. Традиционно хорошо зрители приняли и номера местных исполнителей.

В начале вечера собравшихся поприветствовал руководитель азербайджанской диаспоры Архангельской области Тарлан Гасымов, который пожелал собравшимся благополучия и процветания.

«Новруз переводится как «новый день». Одной из самых важных целей этого праздника является укрепление духовных связей между народами и сохранение наших общих ценностей», — сказал он.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов поздравил с весенним праздником гостей вечера. «Поморье всегда открыто для всех, кто сюда приезжает. То, что сегодня Новруз отмечается у нас так широко – показатель того, что мы видим в вас наших друзей и близких людей. Эти песни о любви, прозвучавшие со сцены, объединяют людей разных национальностей и вероисповеданий», — отметил губернатор.

Архангельская область активно развивает торгово-экономические и гуманитарные отношения с Азербайджаном. Делегация Поморья принимала участие в российско-азербайджанском форуме в 2016 году, по итогам которого началась подготовка соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между правительствами Поморья и Азербайджана. Делегация республики в 2017 году дважды посетила Поморье и приняла участие в юбилейных мероприятиях, посвящённых 80-летию региона.

Minva.az