Процесс пожаротушения в высокогорном массиве Лерикского, Астаринского и Лянкаранского районов Азербайджана завершен.

Как передает Интерфакс-Азербайджан, говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

«В процессе пожара сгорели кусты, сухая трава и пни высохших деревьев на территории Национального парка «Хиркан» и на территориях лесного фонда. Остальная часть Нацпарка и лесополосы была защищена от пожара», — отмечается в информации.

Как сообщалось, к тушению пожаров были привлечены живая сила и техника Госслужбы противопожарной охраны МЧС, силы Управления лесного хозяйства министерства экологии и природных ресурсов и местное население.

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