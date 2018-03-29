Для Флориды тигровые питоны — инвазивный вид и большая головная боль. Змеи попали в Северную Америку из Юго-Восточной Азии благодаря зооторговцам, некоторым особям удалось оказаться на свободе. Влажный тропический климат и отсутствие естественных врагов сделали Флориду практически раем для питонов: в природе уже встречаются пресмыкающиеся, достигающие пяти метров в длину.

Согласно информации издания «Вокруг света» со ссылкой на интернет-сайт sciencemag.org, биологи из Общественного университета в Форт-Майерсе (США) предложили выслеживать змей по следам ДНК. Ученым удалось выяснить, что это вполне возможно. Когда змея выползает из своей норы, то оставляет за собой своеобразный генетический отпечаток на земле.

Предыдущие исследования показали, что с помощью ДНК-дактилоскопии можно идентифицировать ряд животных, в том числе змей и рыб. Однако большинство предыдущих исследований было посвящено следам, оставленным в воде. В новом исследовании ученые поместили трех полозов в контейнеры и обнаружили, что их ДНК постепенно откладывается в почве. След исчезал только спустя 4–7 дней, после того как змей убрали из контейнеров.

Отправившись на побережье Флоридского залива, ученые собрали образцы почвы рядом с норами, которые могли облюбовать питоны. Все 43 объекта контролировались с помощью камер и других датчиков. Три из них действительно использовались питонами. ДНК удалось обнаружить в двух из этих укрытий.

Minval.az