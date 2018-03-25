Араз и Ирина Агаларовы прилетели к сыну в Германию.

Популярный певец, бизнесмен, звездный отец Эмин Агаларов поделился с поклонниками серией снимков в окружении родных и близких. Как оказалось, артист перенес операцию в Германии — и поддержать его прилетели родители, друг и возлюбленная.

«Сразу говорю: я в полном порядке, легкий тюнинг (не лица, как видите). Так что не переживайте, вечером уже буду на работе, а дальше все по плану. Просто очень хотел сказать спасибо всем, кто меня по-настоящему любит и полетел со мной, сделав мне нереальный сюрприз: мой супер занятой папа, мама из Америки, конечно, любимая Алена и мой преданный друг Юсуф. Один бы точно умер от скуки, зато все собрались на этот праздник!» — сообщил подписчикам Эмин.

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