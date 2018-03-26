На днях Пэрис Хилтон пришлось пережить небольшое потрясение. Эта история разыгралась в ночном клубе, куда она пришла повеселиться со своим женихом, актером Крисом Зилкой. В модное заведение RC Cola Plant в Майами Пэрис пришла в превосходном настроении. Все шло хорошо, пока 37-летняя Хилтон, танцуя, не вскинула резко вверх свои руки. И в этот момент с ее пальца соскочило ее драгоценное обручальное кольцо! Причем, оно не просто упало к ее ногам, а отлетело куда-то далеко, пишет издание 7Дней..

Пэрис была в шоке: она очень дорожила этой вещью, как знаком любви, преподнесенным ей по случаю помолвки обожаемым женихом Хилтон — Зилкой. К тому же, это кольцо, украшенное бриллиантом в 20 карат, стоит целых 2 миллиона долларов. Обнаружив пропажу, Пэрис начала громко рыдать, а Крис возглавил команду по поискам утерянной драгоценности. Однако довольно долго его усилия оставались бесплодными. Хотя вся площадь пола VIP-зоны клуба была тщательно осмотрена, кольцо обнаружено не было. Оно нашлось только к утру, когда Хилтон уже успела залить своими слезами все вокруг. Причем, обнаружилось сокровище Пэрис в совершенно неожиданном месте: в ведерке для льда на одном из столиков, стоявших неподалеку от танцпола — именно туда оно отлетело с руки Хилтон. Разумеется, она была совершенно счастлива, когда ее обручальное кольцо нашлось.

Напомним: Зилка подарил Пэрис эту вещь в начале января этого года, когда сделал ей предложение в романтической обстановке. Для этого он привез любимую на популярный горнолыжный курорт в штате Колорадо. И там, на горе Аспен Маунтин, встав на одно колено прямо в снегу, он попросил Хилтон стать его законной супругой.

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