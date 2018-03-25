В районе селения Кючук Мейдан в Африне обнаружено массовое захоронение бойцов Сирийской освободительной армии (СОА), убитых около двух лет назад в боях с террористами PYD/PKK.

Как передает Анадолу, информация о приблизительном месторасположении захоронения была получена в ходе допроса террористов PYD/PKK, схваченных в ходе операции «Оливковая ветвь». Точное место удалось обнаружить лишь по итогам трех дней поиска.

На данный момент идентифицировано 29 из 59 останков бойцов СОА. Часть останков перезахоронена в районе Аазаз на севере Сирии.

Работы по идентификации 30 останков продолжаются.

Бои между террористами и отрядами СОА имели место в начале 2016 года в районе населенного пункта Айн Дакне к северу от города Талль Рыфат.

В попытке отбить Айн Дакне отряды СОА в апреле того же года предприняли наступление, в ходе которого погибло 80 человек.

Тела 60 бойцов оппозиции были погружены террористами в грузовики, проехавшие по улицам города Африн. Террористы впоследствии отказались выдавать тела убитых родным и близким.

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