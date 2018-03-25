Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили ответил президенту Украины Петру Порошенко, сообщившему о «разоблачении государственного переворота».

Порошенко ранее заявил, что операции СБУ по «разоблачению» Саакашвили и депутата Рады Надежды Савченко «достойны страниц в учебниках для будущих спецслужбистов». По словам грузинского политика, он в историю уже попал, а вот президента Украины ждет иная участь.

«Сначала буду защищаться в суде, а в следующем году буду свидетельствовать в суде над бывшим президентом Порошенко. И за меня пусть не переживает: я уже в учебниках истории, а этому недоразумению светит попасть только в криминальную и судебную хроники», — написал Саакашвили в Facebook.

Он также назвал Порошенко «дешевым вруном без чести и достоинства» и призвал его «довести разоблачение до конца» — до суда. Для этого Киев должен пустить грузинского политика на Украину, хотя Погранслужба запретила ему въезд в страну до 2021 года.

Minval.az