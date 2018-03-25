В Рио-де-Жанейро члены мафиозной преступной группировки организовали оружейное сопротивление во время попытки их задержания. Об этом передает Jornal O Globo.

В полиции проводили операцию по задержанию членов преступной группировки «Красная команда», которая занимается продажей наркотиков. Преступники обвинялись в совершении ряда зверских убийств и ограблений за пределами города. Полицейские начали штурм фавеллы, где находились члены наркокартеля, однако последние организовали защиту с помощью огнестрелов и гранат.

Патруль был атакован, в результате чего семь нападавших были убиты и еще несколько ранены. Некоторым преступникам удалось скрыться на автомобилях, часть из них была ранена, их доставили в госпиталь и теперь будут допрашивать по делу оказания сопротивления сотрудникам полиции во время задержания, продаже наркотиков и организации разбойных нападений.

Minval.az