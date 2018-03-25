Как сообщает Times of Israel со ссылкой на информированные источники, Исламская республика Иран теперь возводит свои объекты на территории Сирии в непосредственной близости от российских военных баз.

Издание сообщает, что базы должны стать своеобразным прикрытием, ограничивающим свободу действий израильских ВВС. В Тегеране полагают, сто Израиль не станет рисковать возможной конфронтацией с Россией.

Отмечается, что это решение было принято без согласия Москвы. Таким образом, россияне станут фактически человеческим щитом. Источники Times of Israel говорят о том, что строительство объектов – лишь одно из проявлений расхождений России и Ирана в сирийском вопросе.

Непосредственная цель у обоих союзников одинакова: сохранение и укрепление режима Башара Асада. Однако Иран намерен переселить в Сирию сотни тысяч шиитов, превратив государство в своего сателлита. Москва и Тегеран также стремятся к участию в проектах по реконструкции Сирии.

Minval.az