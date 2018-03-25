Более 30 человек получили ранения в результате столкновения автобуса с грузовиком в округе Малда штата Западная Бенгалия на востоке Индии, сообщает издание Business Standard.

По данным источника, автобус, направлявшийся из Фаракки, столкнулся с грузовиком около заправочной станции Султангандж (Sultangunj) около 12.30 по местному ( 11:00 по Баку) времени в воскресенье.

«По нашим подсчетам, 32 человека получили ранения», — заявил источник.

По словам источника, оба водителя пострадали. Шесть пострадавших, в том числе двое детей, находятся в тяжелом состоянии и были доставлены в больницу округа Малда.