28-го марта в Баку, в честь 99-ти летия создания служб государственной безопасности Азербайджана, прошел велотур, организованный Велосипедным Спортивном Клубов (ВСК) при Службе Государственной Безопасности (СГБ).

Как передает Report, в туре принял участия глава СГБ генерал-лейтенант Медет Гулиев, сотрудники СГБ, ВСК и АВСФ( Азербайджанская федерация велосипедного спорта) , а также велосипедисты-любители.

Тур, стартовавший перед административным зданием СГБ, завершился около Центра имеи Гейдара Алиева. Велосипедисты принявшие участие в туре преодолели расстояние в 12 км.

Затем были сделаны фотографии на память.

Нужно отметить, что Велосипедный Спортивный Центр при СГБ начал функционировать после указа глава Службы Государственной Безопасности от 24-го декабря 2017-года и роль в этом оказали сотрудники СГБ и большой интерес среди населения к этому виду спорта.

Minval.az