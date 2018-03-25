Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберто Азеведо призвал государства к диалогу в рамках ВТО, чтобы прекратить торговые срывы в мировой экономике.

«Нарушения в мировой торговле будут угрожать мировой экономике во время восстановления экономики», — отметил Азеведо на заседании ВТО в Женеве.

Во время встречи в Женеве представители стран-членов ВТО отметили, что тарифы США на сталь и алюминий, вступившие в силу в пятницу, не соответствуют правилам ВТО и что они могут вызвать «эффект домино», сообщает РБК.



Представитель США опровергает эти утверждения, утверждая, что тарифы США соответствуют Генеральному соглашению по тарифам и торговле (ГАТТ).

ЕС выразил свою приверженность открытой многосторонней торговле в соответствии с правилами ВТО. «Свободная и справедливая торговля является одним из сильнейших факторов роста, поддерживает миллионы рабочих мест и способствует благополучию», — говорится в выводах заседания ЕС.

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