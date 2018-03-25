Южнокорейское правительство пошло на вынужденные меры для борьбы с переработкой. Программа стартует 30 марта, ее реализация растянется на три месяца. Во время первого этапа планируется принудительное отключение компьютеров в пятницу в 20:00. Во время второго этапа время сдвинется на 19:30, но отключения будут производиться во вторую и четвертую пятницы месяца, сообщают ИноСМИ.

Третий, завершающий этап ознаменуется выключением компьютеров в 19:00 каждую пятницу. Около 67,1% сотрудников правительственных учреждений попросили исключить их из программы. Власти согласны пойти навстречу этой просьбе, но лишь в исключительных случаях.

По статистике госслужащие в Южной Корее отрабатывают в год 2738 часов, что значительно больше показателя, характерного другим развитым странам, — 1763 часа.

Как напоминает The Verge, ранее в стране появилось правило, согласно которому детям запрещено играть в онлайн-игры в период с 12 ночи до 6 утра.

Minval.az