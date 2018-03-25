Объявление с извинениями Цукерберга появилось на последних полосах сразу в четырех известнейших газетах, в том числе The Observer.

Основатель Facebook Марк Цукерберг извинился перед британцами за утечку личных данных из профилей соцсети, выкупив рекламные полосы в нескольких местных изданиях, сообщает The Mirror.

Как отмечает издание, объявление с извинениями Цукерберга появилось на последних полосах сразу в четырех известнейших газетах, в том числе The Observer, принадлежащей The Guardian, которая одной из первых рассказала об утечке данных из Facebook.

Заявление Цукерберга во многом схоже с тем, что было им сделано несколько дней назад в интернет-пространстве. В частности, он вновь признал, что в 2014 году стороннее приложение смогло собрать данные 50 миллионов пользователей, которые затем были использованы для исследования аудитории.

«Это было нарушением доверия, и я сожалею, что в то время мы не сделали больше», — отметил он.

При этом Цукерберг добавил, что на соцсети лежит ответственность по защите личной информации пользователей, поэтому компания будет стараться в дальнейшем его оправдывать.

Напомним, в средине марта британскую компанию Cambridge Analytica обвинили в том, что она вмешивалась в выборы по всему миру, манипулируя избирателями с помощью IT-технологий и воруя в соцсетях, непосредственно в Facebook, их персональные данные.

После выхода серии расследований о деятельности Cambridge Analytica глава британской комиссии по вопросам информации решил обратиться в суд с просьбой выдать ордер на обыск офисов лондонской фирмы Cambridge Analytica. И такие обыски прошли.

В то же время управляющий британской комиссии по информации Элизабет Денам взялась изучать, использовала ли Cambridge Analytica личные данные пользователей Facebook для того, чтобы повлиять на исход выборов в США.

Федеральная комиссия США по торговле также начала расследование деятельности компании Facebook в связи с действиями Cambridge Analytica. В частности, комиссия расследует деятельность соцсети на соответствие указу 2011 года, согласно которому она должна уведомлять пользователей и получать от них разрешение при передаче их личных данных третьей стороне, если подобные действия идут вразрез с установленными самими пользователями настройками конфиденциальности.

Помимо этого, власти США, Евросоюз и британский парламент требуют от Facebook объяснений в связи с доступом Cambridge Analytica к персональным данным пользователей.

Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что готов дать все объяснения как Конгрессу США, так и европарламентариям. Также он пообещал усложнить доступ сторонних приложений к любой информации о пользователях.

Тем временем один из создателей мессенджера WhatsApp Брайан Эктон в Twitter призвал всех пользователей удалить Facebook, соответствующий хэштег deletefacebook вышел в тренды.

Minval.az