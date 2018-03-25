Президент США Дональд Трамп, казалось бы, тепло встретил принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана в ходе исторического визита кронпринца в Вашингтон. Однако Трамп не удержался от того, чтобы превратить демонстрацию похвалы своего партнера в унижение, сообщает ISRALand.

К приезду кронпринца, Трамп подготовил большие плакаты с цветными фотографиям, на которых можно было увидеть, какое вооружение купило КСА у США и за какие деньги – а деньги немалые.

«880 миллионов долларов… 645 миллионов долларов… 6 миллиардов долларов… это на фрегаты», — комментировал американский президент, разглядывая плакат перед камерами репортеров. Конечно, Трамп поприветствовал такое щедрое вложение денег Саудовской Аравии в Америку, это ведь «куча рабочих мест».

В то же время, кронпринц признался, что покинул встречу с чувством унижения, ведь целью его визита было изменить представление Запада о Саудовской Аравии и представить ее как открытую и дружелюбную страну. И он никак «не ожидал, что у него под носом будут размахивать огромными плакатами, описывающими деловые сделки на миллиарды долларов».

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