Четверо детей погибли при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово.

Об этом сообщил РИА Новости в воскресенье источник в экстренных службах региона.

«Предварительно, погибли четверо детей от отравления продуктами горения в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что площадь пожара и обстоятельства его возникновения уточняются.

Тела детей обнаружены в одном из залов кинотеатра», — рассказал источник в экстренных службах города. Около 14.00 по киевскому времени появилась информация, что погибло как минимум 8 детей и трое взрослых, но власти Кемерово пока не подтверждают ее.

Проводится эвакуация, на месте работают все службы города.

Предположительно, очаг возгорания находился в одном из кинозалов, сообщил первый замгубернатора Кемеровской области Владимир Чернов, находящийся на месте происшествия.

На ликвидации пожара в торгово-развлекательном центре работают более десяти единиц техники, горят три этажа четырехэтажного здания.

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