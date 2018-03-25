Четверо детей погибли при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово.
Об этом сообщил РИА Новости в воскресенье источник в экстренных службах региона.
«Предварительно, погибли четверо детей от отравления продуктами горения в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что площадь пожара и обстоятельства его возникновения уточняются.
Тела детей обнаружены в одном из залов кинотеатра», — рассказал источник в экстренных службах города. Около 14.00 по киевскому времени появилась информация, что погибло как минимум 8 детей и трое взрослых, но власти Кемерово пока не подтверждают ее.
Проводится эвакуация, на месте работают все службы города.
Предположительно, очаг возгорания находился в одном из кинозалов, сообщил первый замгубернатора Кемеровской области Владимир Чернов, находящийся на месте происшествия.
На ликвидации пожара в торгово-развлекательном центре работают более десяти единиц техники, горят три этажа четырехэтажного здания.
Minval.az