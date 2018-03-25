Полиция Германии задержала Карлеса Пучдемона, бывшего главу женералитета Каталонии на границе с Данией, о чем сообщают в воскресенье, 25 марта, зарубежные СМИ и, в частности, агентство новостей The Associated Press со ссылкой на давоката Жауме Алонсо-Куэвилля.

Международные ордеры на арест Пучдемона, бежавшего в Бельгию в октябре прошлого года, и еще пятерых каталонских политиков, были активированы испанским судьей в минувшую пятницу, 23 марта.

Напомним, что после референдума о независимости Каталонии парламент региона принял резолюцию о независимости. В ответ сенат Испании утвердил применение 155-й статьи Конституции Испании, которая позволяет ввести прямое управление испанского правительства в Каталонии.

Несколькими днями позже судья Национальной судебной палаты Испании издал международный ордер на розыск и арест Карлеса Пучдемона и министров его правительства, которых обвиняют обвиняют в мятеже, подстрекательстве, растрате государственных средств, превышении полномочий и неповиновении властям.

5 ноября Пучдемон и четверо экс-советников женералитета автономии были задержаны полицией Брюсселя и заключены под стражу на 24 часа.