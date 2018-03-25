Президент России Владимир Путин попал на обложку апрельского номера журнала Time.

Глава государства изображён в строгом костюме с короной на голове.

По всей вероятности, одной из основных тем номера является статья Михаила Зыгаря «Как Владимир Путин планирует оставаться на высоте».

Как передает «Лайф», Time издаётся в четырёх версиях: для США, Европы, Ближнего Востока и Африки, а также для стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Российский лидер появится на обложке всех изданий, кроме американского.

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