Вспыхнувший вчера на территории высокорного лесного массива Развандобанд в Предприятии Охраны и Восстанновления Лесов Лерика пожар, в 22:50 был потушен в результате серьезных мер предпринятых местными структурными учреждениями Министерств Чрезвычайных Cитуаций (МЧС) и Экологии и Природных Ресурсов (МЭПР).

Как передает Репорт, во время пожара сгорел травянистый покров и кустарники на площади в 25 сот, лесной фонд не пострадал.

Также на территории села Чухуреземи Шабранского района, в области 12-ти часов ночи был полностью потушен пожар, который вспыхнул на границе высокорного лесного массива и муниципальных земель. В результате серьезных мер, предпринятых сотрудниками местных структурных учреждений МЭПР и Службы Защиты от Пожара МЧС было предотвращено распространение огня на территории лесного фонда.

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