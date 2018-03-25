В Лерикском районе, начавшийся с вечерних часов вчерашнего дня, сильный ветер стал причиной ряда проблем.
Как передает Репорт, одной из проблем стала подача электроэнергии в села района.
Сообщается,что остановка подачи электричества является профилактическим мероприятием. После того как ветер стихнет полностью, бригады проверят все провода и восстановят подачу электроенергии.
Ветер также стал причиной частичного обрушения крыш построек различных видов хозяйств.
Сегодня утром ветер относительно стих. Восстановлена подача электроэнергии в центр района.
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