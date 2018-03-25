Представитель Еврокомиссии по вопросам юстиции Вера Юрова объявила о «жестких мерах» в отношении компании Facebook из-за скандала об использовании данных пользователей соцсети другими организациями.

Она потребовала от руководства Facebook официальных разъяснений в связи со сложившейся ситуацией.

«Я требую от Facebook дальнейших объяснений, к примеру, в какой степени оказались затронуты европейские пользователи», — сказала Юрова в интервью газете Bild.

Представитель ЕК отметила, что скандал с Facebook «должен стать сигналом для всех нас».

«Злоупотребление данными 50 млн пользователей Facebook абсолютно неприемлемо», — добавила Юрова.

19 марта появилась информация об утечке данных пользователей Facebook — информацией пользовались фирма Global Science Research и платформа Cambridge Analytica, сотрудничавшая с предвыборным штабом президента США Дональда Трампа. 24 марта в лондонской штаб-квартире компании Cambridge Analytica прошел обыск.

Minval.az