Мэр Киева Виталий Кличко не исключает выдвижения своей кандидатуры на пост президента Украины в 2019 году, заявил он немецкой газете Tagesspiegel в интервью, пишет DW.com.

«Я этого не исключаю, однако перед этим я должен добиться успеха в Киеве и довести до конца то, что я обещал людям», — сказал Кличко.

Кроме этого, Кличко предостерег страны запада от снятия санкций в отношении России.

«Санкции — один из важнейших методов против агрессивной российской политики, и они работают», — заявил политик.

«Пока Россия не поменяет свою политику, санкции нужно, скорее, усиливать», — добавил Кличко.

Мэр Киева также заявил, что строящийся газопровод «Северный поток-2» нанесет Украине серьезный ущерб. По его мнению, газопровод отвечает интересам не Евросоюза, а в первую очередь России.