23 марта декан Высшей школы телевидения МГУ, телеведущий Виталий Третьяков выступил в Новосибирском государственном университете с лекцией «Журналистика и информационная война: правила поведения», предназначенной для студентов Гуманитарного института. В конце лекции студент третьего курса, автор сайта «Батенька, да вы трансформер» Петр Маняхин спросил Третьякова о его отношении к обвинениям в адрес депутата Леонида Слуцкого и бойкоту СМИ Госдумы. Об этом пишет «Медуза».

Отвечая на этот вопрос, Третьяков сказал, что «хорошо знает Слуцкого» и тот, «как любой нормальный мужчина», мог «в определенных обстоятельствах положить руку на голую коленку женщины <…> или на какое-нибудь другое место».

В ходе дискуссии Третьяков пояснил, что «любой нормальный мужчина в определенном возрасте начинает домогаться разных женщин» и это «заканчивается свадьбой». Он также поинтересовался, «какого хрена» пострадавшая от домогательств журналистка не «влепила пощечину» Слуцкому и почему не пожаловалась на него сразу.

«В наше время, в годы нашей молодости, считалось, что это старые люди, люди в возрасте — вот они против того, чтобы приставал, руку на коленку клал. Что нужно сначала пять лет повстречаться, а потом, может быть, в постель. Сейчас я слышу такие вещи от молодых людей. Мир перевернулся. Вы сначала отчитайтесь, как вы на вписках себя ведете!» — говорил студентам Третьяков.

23 марта о заявлениях Третьякова написали десятки СМИ. Это произошло благодаря студентам — в частности, Маняхин написало лекции на сайте «Батенька, да вы трансформер». Студенты, дававшие комментарии СМИ, рассказали, что во время дискуссии часть из них демонстративно покинула аудиторию. На опубликованной RTVI аудиозаписи (после 81:15) слышно, что во время обсуждения депутата Слуцкого в зале начинают переговариваться и говорить об уходе с лекции. Студент Олег Циплаков 23 марта рассказал РБК, что «сейчас все обсуждают это, и, конечно, в шоке».

24 марта Виталий Третьяков в своем фейсбуке прокомментировалреакцию на свои заявления, назвав ее «сексуальной бурей в стакане политической воды». Он заявил, что «никаких „протестов“» во время его выступления не было, и лекцию покинули лишь «5-6» студенток из примерно 200 присутствовавших — после его высказываний о «бандеровской идеологии».

Minval.az