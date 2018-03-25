Спор между молодыми людьми в одном из ресторанов Мингячевира завершился кровопролитием. Как сообщает АПА, инцидент произошел во время застолья в ресторане Qədiroğlu между жителем Мингячевира Гасановым Эмилем Чингиз оглу 1998 г.р. и Мамедовым Орханом Салман оглу 1996 г.р. В перепалки Эмиль Гасанов схватил кухонный нож и вонзил его в бедро оппонента.

О.Мамедов потерял много крови ввиду повреждения артерии. Он был доставлен врачами скорой помощи в горбольницу и прооперирован.

Впоследствии у него резко ухудшилось состояние, он был переведен в Гянджинскую международную больницу, где, несмотря на усилия, скончался.

При попытке разнять дерущихся друзей, также пострадал официант ресторана 18-летний Сеймур Зейналов.

По факту разбирается городская прокуратура.

Minval.az